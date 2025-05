Basket Serie A | Brescia sbanca Trapani in gara 1 di semifinale

La Germani Brescia conquista gara 1 delle semifinali di scudetto, superando Trapani in un finale da brividi. Con una lotta a rimbalzo decisiva (39 contro 27), i ragazzi di Repesa dimostrano che la determinazione può fare la differenza anche quando le percentuali da tre piuttosto che nelle giocate brillanti faticano a decollare. Sarà interessante vedere se questa vittoria darà slancio alla loro corsa verso il titolo, in un campionato sempre più avvincente!

Trapani, 30 maggio 2025 – La Germani Brescia fa sua gara 1 di semifinale scudetto andando ad espugnare il PalaShark di Trapani per 92-93 e portandosi avanti 1-0 nella serie di semifinale scudetto. La truppa di Repesa domina nella lotta a rimbalzo (39 vs 27) ma paga a caro prezzo le basse percentuali da oltre l’arco (23,8%). Sono ben cinque, a fine gara, i biancoblù che vanno in doppia cifra per punti segnati, con Nikola Ivanovic e Chris Dowe che chiudono a quota 17, mentre sul fronte dei padroni di casa non sono bastati i 22 punti di un Chris Horton dominante nel pitturato. Gli Shark sfiorano la rimonta e sono indietro 0-1 nella serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia sbanca Trapani in gara 1 di semifinale

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

