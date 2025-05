Basket playoff serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Crifo Wines Ruvo di Puglia 61-82 | biancoblù travolti Ruvo chiude la serie al PalaTenda

La Pielle Livorno si ferma ancora alle semifinali playoff di Serie B, cedendo 61-82 a Ruvo di Puglia. Nonostante la sconfitta, il Palatenda applaude i biancoblù, simbolo di una passione che non si spegne mai. Questo trend di crescita testimonia la voglia di emergere del basket toscano nel panorama sportivo italiano. Un punto interessante? La resilienza di una squadra che, anche nelle difficoltà, continua a sognare.

Basket playoff serie B | Pielle, in semifinale ecco Ruvo di Puglia

Le semifinali dei playoff di Serie B mettono di fronte Pielle Livorno e Ruvo di Puglia, già protagoniste di sfide appassionanti e polemiche.

Basket, playoff serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Crifo Wines Ruvo di Puglia, gara 3 in diretta. Live

