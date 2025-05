Basket femminile | Italia ancora in viaggio per due amichevoli nelle Baleari

La nazionale di basket femminile italiana è pronta a sfidare il sole delle Baleari! Questo weekend, le ragazze di Andrea Capobianco scenderanno in campo a Inca per due amichevoli che promettono emozioni e crescita. Mentre il basket femminile sta guadagnando visibilità e supporto, queste partite rappresentano un passo importante verso gli obiettivi futuri. Riusciranno le nostre atlete a conquistare anche il cuore di questa splendida isola?

Altro fine settimana di partite per l’Italbasket femminile. La nazionale di Andrea Capobianco è impegnata a Inca, che fa parte delle Isole Baleari, le quali, come noto, sono comunità autonoma del territorio di Spagna. Poco più di 30.000 gli abitanti di questa città che si trova nell’isola specifica di Palma de Mallorca, nella parte nord. Qui la squadra azzurra dovrà cominciare un nuovo viaggio, quello senza Matilde Villa. Il legamento crociato anteriore del ginocchio destro rotto per la stella non solo della Nazionale, ma anche di Venezia, è qualcosa che cambia inevitabilmente tutti i piani. Per lei, innanzitutto, perché di fatto è anche la nuova stagione che rischia di finire inevitabilmente sotto una luce diversa (se non addirittura senza una luce: dipende dai tempi di recupero). 🔗 Leggi su Oasport.it