Basket | Brescia è già colpo esterno a Trapani in gara-1 di semifinale scudetto

Il basket italiano è in fermento e la semifinale scudetto tra Trapani e Brescia ne è l'esempio lampante. La Germani Brescia si è imposta con un colpo da maestro, vincendo 92-93 in un match avvincente e ricco di emozioni. Con Peppe Poeta al timone, i lombardi hanno ribaltato il fattore campo, dimostrando che la determinazione può trasformare le sfide più ardue in opportunità di gloria. Preparati a un finale di stagione da brividi!

Già un thriller: questo è gara-1 della semifinale scudetto tra Trapani Shark e Germani Brescia. E sono gli ospiti, guidati da Peppe Poeta in panchina, a mettere a segno il colpo esterno al PalaShark. 92-93 il punteggio finale, dopo oltre due ore di fervente lotta che, alla fine, designa già un fattore campo ribaltato allo stato attuale delle cose. Cinque in doppia cifra per Brescia, che ha in Chris Dowe e Nikola Ivanovic i migliori a quota 17 punti (da rimarcare però il 1226 da tre di squadra); dall’altra parte non basta un superlativo Chris Horton da 22 e tanto impatto nel finale. Primi minuti a leggera trazione Brescia, con Della Valle che guadagna tre liberi e manda la Germani sul 4-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Brescia, è già colpo esterno a Trapani in gara-1 di semifinale scudetto

