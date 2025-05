Barzaghi | Ad Appiano supporto e proteste! Vigilia Inter questa

A poche ore dalla storica finale di Champions League, il clima intorno all'Inter è elettrizzante. Matteo Barzaghi riporta l'entusiasmo dei tifosi che, come un'onda inarrestabile, si sono radunati davanti alla Pinetina per sostenere i loro beniamini. In un momento in cui il tifo si fa sentire più che mai, l'unità fra squadra e supporters potrebbe fare la differenza. Sarà il coraggio dei nerazzurri a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio?

Matteo Barzaghi con gli aggiornamenti su Psg-Inter. Le sue parole in merito al supporto dei tifosi e poi il programma dei ragazzi prima della finale di Champions League. LA SITUAZIONE – Barzaghi a poche ore dalla finale tra Psg e Inter: « A ll'esterno della Pinetina, molti tifosi che si sono radunati per caricare e salutare la squadra. Avrebbero voluto accompagnare la squadra fino a Monaco di Baviera, ma la disponibilità dei biglietti non era così enorme. Il club aveva solo 18.000 tagliandi a disposizione. Sono arrivate oltre 80.000 richieste, e molti non sono riusciti ad acquistare il biglietto.

Mehdi Taremi potrebbe riservare sorprese sul suo futuro con l'Inter. Il giornalista Barzaghi evidenzia la differenza rispetto a Correa e Arnautovic, suggerendo che la situazione dell'attaccante iraniano è in continua evoluzione.

