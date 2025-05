Barometro SM 2025 | diagnosi precoce e rete integrata per sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una sfida continua, ma il Barometro SM 2025 mette in evidenza un’opportunità: la costruzione di una rete integrata per supportare chi affronta questa malattia. I dati parlano chiaro: senza un adeguato supporto psicologico e riabilitativo, i pazienti rischiano di sentirsi soli. Ora più che mai, è fondamentale unire le forze tra centri specializzati e servizi territoriali per garantire un futuro migliore a chi vive con la SM.

Il Barometro Sm 2025 ha messo in luce come nel percorso di riabilitazione e nel sostegno psicologico a favore di chi convive con la sclerosi multipla permangano significative carenze. Alcuni dati evidenziano la necessità imperativa di una rete integrata di servizi, che vada dai centri specializzati fino agli interventi territoriali, per rispondere in modo efficace .

Aism e Barometro SM 2025: presa in carico personalizzata per la sclerosi multipla

La sclerosi multipla richiede un cambio di paradigma: il Barometro SM 2025 e l'indagine Hard to Reach mettono in luce la crisi del sistema attuale.

