Barella | PSG ha una forza l’Inter pure! A Donnarumma ho detto questo

Nicolò Barella non ha dubbi: la forza dell'Inter va oltre i singoli. In vista della finale di Champions League contro il PSG, il centrocampista ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra. In un'epoca in cui le squadre puntano sempre più su star individuali, Barella ricorda che il vero potere risiede nell'unione. Riuscirà l'Inter a dimostrare che la collettività può battere anche i più forti? La risposta è in campo!

Nicolò Barella si è espresso nella conferenza stampa della vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. PSG-INTER – LA CONFERENZA STAMPA DI BARELLA. Barella, cosa ti aspetti dal centrocampo del PSG? Mi aspetto un centrocampo forte, perché lo è. Ma la nostra forza è tutta la squadra, non solo una zona del campo. Da due anni a questa parte, quante volte hai sognato di tornare in finale di Champions League? Tante volte. È il sogno di ogni bambino tornare a giocare questo tipo di partite perché ti lasciano qualcosa dentro. L’altra volta contro il Manchester City abbiamo fatto una grandissima partita, ma la vittoria non è arrivata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barella: «PSG ha una forza, l’Inter pure! A Donnarumma ho detto questo»

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro!

Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

