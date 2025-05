Barella | La Champions è il sogno di tutti noi | ho sognato tante volte di poter rigiocare la finale

Nicolò Barella, in occasione del media day di PSG-Inter, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi con una dichiarazione che risuona come un mantra: "La Champions è il sogno di tutti noi". In un'epoca in cui il calcio è sempre più il riflesso delle aspirazioni collettive, la determinazione del giovane centrocampista rappresenta non solo la sete di vittoria dell’Inter, ma anche un richiamo all’unione tra squadra e tifoseria. La finale è a un passo, e la magia della Champions League

È il media day di PSG-Inter. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della partita più importante dell’anno, le voci che l’ Inter ha scelto per presentare il match, oltre a quella del mister Simone Inzaghi, sono state quelle del capitano – Lautaro Martinez – e Nicolò Barella. Le parole di Barella. Il centrocampista nerazzurro ha suonato la carica in vista di domani sera, ribadendo come l’ Inter sia forte, pronta alla sfida e degna di avere il finale di stagione che merita. Ha puntato tutta la sua narrazione sul concetto di gruppo, sostenendo che è solo da una grande unione che possono scaturire grandi risultati, portando al cospetto della sala stampa l’esempio della doppia sfida in semifinale con il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro!

Barella: “E’ il sogno di tutti, ci meritiamo finale diverso. Maglia gialla perché…”

Psg-Inter, Barella: “Champions? Un sogno. Ho sentito Donnarumma”. Lautaro chiaro sul futuro di Inzaghi

Inter, Barella: "Donnarumma un amico, speriamo faccia il bravo. La maglia gialla ci piace..."

