Barella | Inter Barcellona? Il gol del 3-2 l’ho accusato molto Giocare due finali in tre anni…

Nicolò Barella si è aperto in un'intervista, rivelando il peso emotivo di due finali in tre anni e il dolore legato al gol del 3-2 subito dal Barcellona. Questa vulnerabilità del calciatore non è solo una testimonianza personale, ma riflette il crescente stress psicologico nel mondo del calcio moderno. Un aspetto spesso trascurato, che ci invita a considerare quanto sia cruciale il supporto mentale per gli atleti. Una storia che colpisce e fa riflettere.

Barella ha parlato a The Athletic della finale di Champions League raggiunta dall’Inter di Simone Inzaghi. Barella si è espresso così a The Athletic verso la finale tra PSG e Inter. LE PAROLE- « Più che altro fu un duro colpo per per me, perché a ripensarci, sono stato io a perdere palla. Emotivamente, è stato difficile per me. Grazie ad ‘Ace’, ‘Fratte’ e al resto della squadra, abbiamo fatto qualcosa di memorabile. Quella partita entrerà nella storia della Champions League. Beh, ho imparato che non possiamo solo giocare bene. Dobbiamo segnare gol. Scherzi a parte, è stata una grande esperienza, un viaggio meraviglioso da fare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella: «Inter Barcellona? Il gol del 3-2 l’ho accusato molto. Giocare due finali in tre anni…»

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro!

Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

Barella: “Due finali in tre anni non sono una coincidenza. Barça? Abbiamo imparato una cosa”

Barella: “L’Inter è tornata dove merita. Seconda finale in tre anni? Un orgoglio”

Inter-Barcellona, epico 4-3: i nerazzurri tornano in finale di Champions

