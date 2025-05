Barbero Montanari Scurati e altri invitano al voto per lavoro e cittadinanza nel referendum

In un’Italia che cerca di ridisegnare il suo futuro, intellettuali d’eccezione come Barbero e Scurati fanno appello alla partecipazione attiva nel referendum dell’8 e 9 giugno. Temi cruciali come lavoro e cittadinanza sono al centro del dibattito, invitando ogni cittadino a far sentire la propria voce. Non è solo un voto, ma un'opportunità per plasmare la società di domani. La tua opinione conta: partecipa!

Nel panorama culturale italiano, professori, intellettuali e scrittori si mobilitano in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, che affronteranno temi legati al lavoro e alla cittadinanza. La chiamata è chiara: esprimete il vostro voto. Figure eminenti come Alessandro Barbero, Tomaso Montanari, Antonio Scurati e Gabriella Genisi, insieme a Carlo Lucarelli, Maurizio De Giovanni e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Barbero, Montanari, Scurati e altri invitano al voto per lavoro e cittadinanza nel referendum

Giuseppe Conte invita al voto sui referendum lavoro e cittadinanza

Giuseppe Conte esorta a partecipare attivamente ai referendum su lavoro e cittadinanza, definendoli una preziosa opportunità per lavoratori e disoccupati.

