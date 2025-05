Barbara D’Urso sullo stop in tv | “Non è stata una mia scelta Abiti e accessori dei programmi Mediaset in beneficenza”

Barbara D'Urso rompe il silenzio sul suo stop in tv: "Non è stata una mia scelta". Dopo un'assenza di due anni, la conduttrice rivela il suo viaggio a Londra per studiare inglese e come ha trasformato la sua esperienza in un gesto di solidarietà, donando abiti e accessori in beneficenza. La sua resilienza si inserisce in un contesto di rinnovamento e cambiamento, un tema sempre più attuale nel mondo dello spettacolo. Scopri cosa l’attende ora!

Dopo un lungo silenzio, Barbara D'Urso si racconta in un'intervista. La conduttrice ripercorre il dolore per l'esclusione da Mediaset e rivela come ha reagito nel periodo successivo all'addio da Pomeriggio Cinque: "Due anni lontani dalla tv non sono stati una mia scelta. Sono fuggita a Londra per studiare inglese". Poi spiega perché ha messo abiti, scarpe e buste shock gold in vendita per beneficenza.

“SPARITI TUTTI”: BARBARA D’URSO SVELA L’AMARA VERITÀ DOPO LA CACCIATA DA MEDIASET

Barbara d’Urso rompe il silenzio e svela un aspetto sorprendente del mondo dello spettacolo: la solitudine che si cela dietro il successo.

“Cosa faccio oggi” Barbara D’Urso cambia lavoro dopo lo stop dalla tv: cosa fa oggi

Come scrive bigodino.it: Dopo la separazione da Mediaset, Barbara D'Urso esplora nuove opportunità nel mondo degli eventi e attende un possibile ritorno in Rai, mentre continua a rimanere attiva nel settore A due anni dalla ...