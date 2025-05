Barbara d’Urso | Quando Pomeriggio5 è iniziato senza di me sono dovuta fuggire a Londra non ce la facevo

Barbara d'Urso, icona della televisione italiana, si racconta in un momento di vulnerabilità. La sua uscita da "Pomeriggio5" l'ha costretta a fuggire a Londra, un gesto estremo per affrontare un dolore profondo. Questo episodio non solo mette in luce il lato umano delle celebrità, ma riflette anche un trend più ampio: la fragilità emotiva nel mondo dello spettacolo. Resta da chiedersi, quanto siamo tutti vulnerabili dietro le nostre maschere?

La rottura improvvisa con Mediaset ha fatto soffrire molto Barbara d'Urso che, al Corriere della sera, ha raccontato come ha affrontato quel dolore che ancora non è andato via. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Barbara d’Urso: “Quando Pomeriggio5 è iniziato senza di me sono dovuta fuggire a Londra, non ce la facevo”

Barbara d'Urso: «Mamma morì per il morbo di Hodgkin: avevo 11 anni. Pomeriggio 5 senza di me? Troppo dolore, ho dovuto lasciare l'Italia»

msn.com scrive: La conduttrice e attrice si racconta per la prima volta dopo due anni, unendo il passato clamoroso al silenzio del presente: «Ero una bambina, restai fuori dalla porta, scoprii poi che se n’era andata ...

Lo riporta notizie.it: Barbara d'Urso rompe il silenzio sulla sua assenza dalla tv, rivelando dettagli inediti e la sua vita dopo Mediaset.

Barbara d’Urso: “Perchè non sono più tornata in Tv dopo l’addio a Mediaset”

