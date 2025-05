Barbara D’Urso NON torna in tv e spiega il motivo | ecco le sue parole

Barbara D'Urso non tornerà in tv e il motivo è rivelatore. Dopo una carriera trentennale e un legame indissolubile con il pubblico, la conduttrice napoletana decide di prendersi una pausa. In un’epoca in cui i volti noti del piccolo schermo sono sempre più sotto pressione, la sua scelta invita a riflettere sul difficile equilibrio tra notorietà e benessere personale. Vuoi scoprire le sue parole? La curiosità è alle stelle!

Una carriera lunghissima, una presenza quotidiana e dominante su Mediaset, una fanbase affezionata e un legame viscerale con il pubblico televisivo: Barbara D'Urso è stata per anni un volto imprescindibile del piccolo schermo italiano. Ma oggi, a distanza di quasi due anni dal suo doloroso addio a Pomeriggio Cinque, la conduttrice napoletana resta ancora fuori dalla tv. Nessun ritorno, nessuna nuova avventura, nonostante il contratto con Mediaset sia scaduto il 31 dicembre 2023. In un'intervista affidata alla penna di Teresa Ciabatti, Barbara rompe il silenzio e spiega – con la sua consueta franchezza – perché ancora oggi non è tornata in onda.

Barbara D’Urso Torna in TV? Il Piano Segreto di Salvini per Salvare La Rai!

Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV con un nuovo programma su Rai1, sostenuto da Matteo Salvini. L’indiscrezione sorprende, lasciando intravedere un piano segreto per rilanciare la conduttrice e rafforzare il rilancio dell’azienda di Stato.

