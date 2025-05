Barbara D’Urso | Dopo l’addio a Mediaset sono rimasti solo i veri amici

Barbara D’Urso si racconta in un'intervista che va oltre il gossip, svelando come l'addio a Mediaset abbia messo alla prova le sue amicizie. In un mondo televisivo in continua evoluzione, la sua resilienza emerge come un faro di positività. E se i rumors su un possibile approdo in Rai con il supporto di Matteo Salvini si fanno sempre più insistenti, è il suo spirito indomito a catturare l'attenzione. Chi rimarrà davvero al suo fianco?

La lunga intervista. Da settimane si parla del futuro televisivo di Barbara D’Urso e lei stessa ne ha parlato in un’intervista a Sette del Corriere della Sera. Si dice, ma questi sono rumors non confermati, che per lei ci sia in vista un progetto Rai sostenuto da Matteo Salvini. D’Urso parla però del periodo complesso dopo l’addio a Mediaset. «Fino al giorno prima ricevevo in media duecento messaggi al giorno, li avevo contati. Il giorno dopo, appena dieci. Sono rimasti solo gli amici veri». Poi continua: «Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore – ha proseguito -. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. 🔗 Leggi su 361magazine.com

“A scuola facevano battute su mamma Barbara Bouchet per i suoi B Movie. Mi difendevo, rispondevo. Alla fine me ne sono andato”: parla Alessandro Borghese

Da bambino, subivo battute sulla mamma Barbara Bouchet e i suoi B-movie, rispondendo difendendola. Alla fine, mi allontanai.

Cerca Video su questo argomento: Barbara D Urso Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

?Barbara D'Urso: «Dopo l'addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho dovuto lasciare l'Italia per il troppo dolore; Barbara D'Urso rompe il silenzio: Dopo l'addio a Mediaset ho lasciato l'Italia per il troppo dolore, sono spariti tutti; Barbara D’Urso: «Quando ho lasciato la tv, sono spariti tutti. Troppo dolore: sono andata a Londra e mi sono iscritta in un college. Ora ci sono solo gli amici più stretti; Barbara D’Urso e l’addio alla tv: “Dopo la decisione di Mediaset sono spariti tutti”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barbara D’Urso si sfoga: «Dopo che ho lasciato Mediaset sono spariti tutti. Non potevo restare in Italia, troppo dolore»

Segnala msn.com: La conduttrice tv rompe il silenzio dopo due anni: «Fino al giorno prima ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti» ...

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Dopo l’addio a Mediaset ho lasciato l’Italia per il troppo dolore, sono spariti tutti”

fanpage.it scrive: Barbara D'Urso, dopo due anni, rompe il silenzio. La conduttrice torna a parlare del brusco addio a Mediaset e della sua vita oggi: "Ho imparato ad ...

Barbara D’Urso: “Dopo l’addio a Mediaset sono rimasti solo i veri amici”

Riporta 361magazine.com: Da settimane si parla del futuro televisivo di Barbara D'Urso e lei stessa ne ha parlato in un'intervista a Sette ...