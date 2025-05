BARBARA D’URSO CONFERMA IL VETO POTENTE | 2 ANNI DI ASSENZA NON SONO UNA MIA SCELTA

Barbara d'Urso torna a far parlare di sé, svelando il mistero dietro la sua assenza televisiva. In un'intervista esclusiva, conferma che i due anni lontano dalla scena non sono stata una sua scelta, ma il risultato di un veto politico. Questo solleva interrogativi su come le dinamiche politiche influenzino il mondo dello spettacolo, un tema sempre più attuale. La domanda è: quanto pesa realmente la politica nella cultura pop? Scopriamolo insieme!

Barbara d'Urso si confessa a Sette, il magazine del Corriere della Sera che le dedica la copertina. L'ex volto di Canale 5 conferma le indiscrezioni che circolano da tempo. Diversi quotidiani, a partire da Repubblica, hanno parlato di un veto politico (Forza Italia), di un muro alzato e di difficoltà che di fatto hanno bloccato l'arrivo in Rai della d'Urso dopo l'uscita forzata da Mediaset. L'ultima è stata pochi giorni fa l'Adnkronos su fonti qualificate di Viale Mazzini: "Ostacoli insormontabili che di fatto rendono al momento impossibile annunciare un suo rientro in Rai nella stagione '25-'26".

