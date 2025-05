Barbara d’Urso assente dalla tv dopo l’addio a Mediaset | Non è stata una mia scelta

Barbara d’Urso, icona della televisione italiana, svela i retroscena della sua assenza dal piccolo schermo dopo l'addio a Mediaset. “Non è stata una mia scelta”, confessa, mentre si dedica con passione al teatro e nuovi progetti. In un'epoca in cui il panorama televisivo cambia rapidamente, la sua presenza potrebbe rappresentare un antidoto al bisogno di autenticità. Rimaniamo sintonizzati: il suo ritorno potrebbe sorprendere tutti!

Perché Barbara d’Urso non è tornata in tv dopo l’addio a Mediaset? La conduttrice rompe il silenzio. Barbara d’Urso si sta dedicando al teatro e ad altri progetti da quando ha detto addio a Mediaset, in molti però continuano a chiedersi se e quando tornerà sul piccolo schermo. Barbara d’Urso (Foto Ig @barbaracarmelitadurso) La nota conduttrice è assente dalla televisione da circa due anni e fino ad ora non si è lasciata sfuggire molti dettagli. In un’intervista concessa a Sette ha però svelato perché non è più tornata in tv, queste le sue parole: “Perché due anni di assenza dopo la rottura con Mediaset? Non è stata una mia scelta, ma ho deciso di non parlarne. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com