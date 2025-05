Barbagianni a Pianosa | nidificazione e studio della dieta con esiti 2024

Il barbagianni ritorna a Pianosa, portando con sé un messaggio di speranza per la biodiversità italiana! Dopo le prime introduzioni nel 2024, il monitoraggio ha mostrato risultati promettenti. Questa iniziativa non solo mira a ripristinare l'ecosistema locale, ma si inserisce in un contesto più ampio di conservazione della fauna selvatica in Italia. Curioso di scoprire come cambia la dieta di questi rapaci? La risposta potrebbe sorprenderci!

Il recente monitoraggio dei barbagianni sull'isola di Pianosa ha fornito risultati incoraggianti, a seguito delle prime introduzioni avvenute nel 2024. Durante un evento organizzato presso la sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il faunista Vincenzo Rizzo Pinna ha commentato l'operazione, sottolineando l'obiettivo di creare una popolazione autosostenibile per questo rapace notturno. Riscontri positivi sul campo .

Sull'isola di Pianosa ritorna il barbagianni

Il ritorno del barbagianni sull'isola di Pianosa segna un importante passo nel progetto di conservazione promosso dalla Fondazione UNA e Federparchi.

(Adnkronos) - "Ho rivisto i barbagianni su Pianosa a seguito delle prime introduzioni, nel 2024. Vedremo se saranno in grado di ricreare una popolazione capace di autosostenersi". Lo dichiara il fauni ...

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ...

Il barbagianni, detto "il fantasma della notte", è tornato sull'isola di Pianosa dopo anni di assenza causati dalla derattizzazione che ha eliminato anche le sue prede. Un progetto di monitoraggio avv ...