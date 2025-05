Banksy è tornato | un nuovo murale è apparso tra le strade di Marsiglia

Banksy è tornato a stupire! Un nuovo murale ha fatto la sua apparizione tra le strade di Marsiglia, un faro di speranza accompagnato da una frase che invita alla riflessione: “I want to be what you saw in me”. In un periodo dove il mondo cerca risposte e significati, l’artista senza volto ci ricorda l’importanza della percezione e del legame umano. La street art continua a essere una potente voce di cambiamento!

A cinque mesi di distanza dalla sua ultima "apparizione", Banksy è tornato con un nuovo murale. L'artista senza volto ha pubblicato su Instagram uno scatto della sua ultima opera, un faro di un metro e mezzo di altezza, accompagnato dalla scritta "I want to be what you saw in me", realizzata con la tecnica stencil. Il faro sembra essere proiettato sul muro, quasi fosse l'ombra di un paletto stradale. Il post, che ha già ottenuto migliaia di reazioni e commenti da parte dei fan, che da tempo attendevano il suo ritorno, è il primo "segnale di vita" da dicembre, quando lo street artist originario di Bristol aveva condiviso un'immagine di Mother and child, una reinterpretazione in chiave politica della classica iconografia sacra della Madonna con il bambinello.

