Banksy è tornato | nuova opera a Marsiglia Voglio essere ciò che hai visto in me

Banksy è tornato a far parlare di sé! La sua nuova opera a Marsiglia, un faro oscuro che proietta l'illusione di un paletto stradale, invita alla riflessione su identità e percezione. Con la frase "I want to be what you saw in me", l'artista ci sfida a riconsiderare le nostre aspettative. Questo ritorno segna una tappa fondamentale nel dibattito sull'arte contemporanea: quanto influenzano le nostre percezioni ciò che siamo? Scoprilo!

Marsiglia, 30 maggio 2025 – Banksy è tornato. Dopo diversi mesi di silenzio, il misterioso artista propone un nuovo lavor: il disegno di un faro scuro, alto circa un metro e mezzo, che proietta una luce bianca che dà l'illusione di riflettere la silhouette di un paletto stradale. A corredo la frase sibillina "I want to be what you saw in me" (“Voglio essere ciò che hai visto in me”). Sulla paternità dell’opera non sembrano esserci dubbi visto, come al solito, è lo stesso writer inglese a postarla sui suoi canali social, sebbene senza aggiungere alcuna nota a riguardo. TOPSHOT - This photograph shows a newly released artwork by street artist Banksy on the facade of a building in Marseille, southeastern France, on May 30, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banksy è tornato: nuova opera a Marsiglia. “Voglio essere ciò che hai visto in me”

Banksy è tornato: un nuovo murale è apparso tra le strade di Marsiglia

Banksy è tornato a stupire! Un nuovo murale ha fatto la sua apparizione tra le strade di Marsiglia, un faro di speranza accompagnato da una frase che invita alla riflessione: “I want to be what you saw in me”.

Cerca Video su questo argomento: Banksy Tornato Nuova Opera Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il ritorno a sorpresa di Banksy: un nuovo murale dello street artist è comparso a Marsiglia; Banksy è tornato. Cosa rappresenta il nuovo murale (e le ipotesi su dove sia); Banksy torna con un’opera apparentemente intimista: una colonnina di ghisa che diventa un faro; Un nuovo murale di Banksy. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Banksy è tornato. A Marsiglia una nuova enigmatica opera dello street artist

Segnala huffingtonpost.it: Dopo diversi mesi di silenzio, Banksy torna a far notizia: uno stencil dell'enigmatico e riservatissimo street artist è stato scoperto in una strada appartata di Marsiglia, a due passi dal mare. Il di ...

Nuova opera a sorpresa di Banksy: luogo sconosciuto, forse è in Francia?

msn.com scrive: I geografi hanno ipotizzato che l'ultima opera del misterioso artista possa essere a Marsiglia, nel sud della Francia. Intanto i fan si stanno interrogando sul significato di questa nuova opera View o ...

Banksy svela una nuova opera: un faro e una frase misteriosa attirano l’attenzione

Riporta ecodelcinema.com: Banksy torna sulla scena artistica con un nuovo murale a Marsiglia, raffigurante un faro e una frase enigmatica, suscitando curiosità tra i fan e gli esperti di street art.