bankitalia promuove l economia italiana e il reddito medio degli italiani fa un balzo raggiunta la francia

L'Italia risorge: Bankitalia lancia un messaggio chiaro sulla ripresa economica, con il reddito medio che ora raggiunge quello francese. Dopo anni di stagnazione, le sfide affrontate hanno rafforzato la nostra resilienza. Un momento cruciale per cogliere nuove opportunità e non lasciare che questa vitalità svanisca. È il momento di guardare al futuro con ottimismo e di investire nel potenziale che tutti noi possiamo esprimere!

«Dopo una lunga fase di stagnazione, degli ultimi cinque anni, nonostante le crisi pandemica ed energetica, l’Italia ha mostrato segni di una ritrovata vitalità economica. Segni di vitalità che non vanno dispersi». Parole che pesano come pietre, anzi, come lingotti, quelle pronunciate dal governatore di Bankitalia Fabio Panetta nel corso dell’assemblea annuale, che ha parlato di segnali incoraggianti, di “cambiamento”, nella manifattura e nei servizi, nel settore finanziario, nel funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nella capacità di ricerca. Un “polso” vitale, quello dell’economia italiana, che nelle “considerazioni finali” di Panetta continua a dare “segni positivi” nonostante la recessione mondiale in atto e la Spada di Damocle dei dazi Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it