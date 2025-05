Bankitalia Panetta | Dazi potrebbero pesare un punto di Pil mondiale

Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, lancia un allerta: i dazi potrebbero sottrarre un punto di PIL al mondo. Le tensioni internazionali non solo minacciano la stabilità economica, ma erodono anche la fiducia tra le nazioni. In un contesto globale già fragile, queste dinamiche possono avere ripercussioni dirette sulle tasche di ognuno di noi. È tempo di riflettere su come possiamo costruire un futuro più cooperativo e prospero.

Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali esposte oggi, 30 maggio 2025, ha parlato del pericolo dei dazi internazionali. “Le dispute internazionali e i conflitti in atto stanno incrinando la fiducia a livello internazionale, con effetti negativi sulle prospettive dell’economia globale. Nelle scorse settimane il Fmi ha abbassato le previsioni di crescita mondiale per il prossimo biennio a meno del tre percento, ben al di sotto della media dei decenni scorsi”. “Siamo di fronte a una crisi profonda degli equilibri che hanno sorretto l’economia globale negli ultimi decenni – continua – le politiche dell’amministrazione statunitense ne rappresentano il principale fattore scatenante, ma si inseriscono in un contesto già in rapida trasformazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bankitalia, Panetta: “Dazi potrebbero pesare un punto di Pil mondiale”

