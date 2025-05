Bankitalia oggi la ‘seconda’ di Panetta tra dazi e stabilità finanziaria

Oggi, Bankitalia affronta la 'seconda di Panetta', un momento cruciale che intreccia dazi, stabilità finanziaria e futuro dell'eurozona. In un contesto geopolitico complesso, si discute anche della crescita dell'economia italiana e dei suoi impatti sull'occupazione, mentre la transizione ecologica e tecnologica diventa sempre più pressing.

(Adnkronos) – Lo scenario geopolitico con al centro i dazi, la politica monetaria, la stabilità finanziaria dell'eurozona, l'euro digitale. Ma anche l'andamento della crescita dell'economia italiana, l'occupazione, il fenomeno della (non) crescita demografica nel nostro Paese e quelli della transizione tecnologica ed ecologica e del cambiamento climatico. Sullo sfondo, due grandi conflitti ancora aperti sul

Giorgia Meloni: "L'Europa deve rimuovere i dazi interni per la stabilità del mercato"

In un contesto di crescente instabilità dei mercati internazionali, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di rimuovere i dazi interni imposti dall'Europa.

