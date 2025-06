Bankitalia avverte invecchiamento e denatalità sono fragilità per l’economia italiana

L’allerta di Bankitalia sull’invecchiamento e la denatalità evidenzia fragilità che potrebbero compromettere il futuro economico del nostro Paese. Stipendi stagnanti e una popolazione che invecchia non sono solo statistiche, ma segnali di un cambio epocale. L'Italia deve affrontare questa sfida con urgenza per garantire prosperità e crescita. La questione non è solo demografica, ma un’opportunità per ripensare il nostro modello di sviluppo. Sei pronto a scoprire come?