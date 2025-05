Bando per la Roma-Latina esulta il presidente Rocca | Ottima notizia per il Lazio

Il bando per l’autostrada Roma-Latina segna una svolta attesa da tempo, e il presidente Rocca non nasconde la sua soddisfazione. Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale del Lazio, creando opportunità di lavoro e migliorando la mobilità nella regione. In un periodo in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro del dibattito, la realizzazione di questa autostrada potrebbe diventare un modello per futuri investimenti green.

La pubblicazione del bando per arrivare alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dell’autostrada Roma-Latina è stata accolta con favore anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Una notizia diffusa nel pomeriggio ieri dal Ministero delle Infrastrutture e dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Bando per la Roma-Latina, esulta il presidente Rocca: “Ottima notizia per il Lazio”

