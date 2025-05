Bando per la gestione e la manutenzione del sottopiazza della Concordia | c' è tempo fino al 16 giugno per candidarsi

Un'opportunità da non perdere per chi vuole investire nel cuore pulsante di Salerno! Il Comune ha aperto un bando per la gestione e manutenzione del sottopiazza della Concordia, con scadenza il 16 giugno. Questo progetto non solo mira a valorizzare l'area, ma si inserisce in un trend di riqualificazione urbana che sta trasformando le città italiane. Un’occasione perfetta per dare vita a nuove attività commerciali e rendere la piazza ancora più vivace!

E' stato pubblicato oggi, dal Comune di Salerno, un avviso di gara per l'affidamento triennale dell'area del sottopiazza della Concordia. Obiettivo, è avviare la realizzazione di interventi necessari alla piena fruibilità e all'insediamento di una attività economica. L'importo a base di gara è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Bando per la gestione e la manutenzione del sottopiazza della Concordia: c'è tempo fino al 16 giugno per candidarsi

