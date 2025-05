Banditi assaltano la sede dell' Union Riese in fuga con 2mila euro

Oggi pomeriggio, Riese Pio X è stato teatro di un audace assalto: due banditi hanno messo a segno una rapina alla sede dell'Union Riese, portando via 2.000 euro. Un episodio che si inserisce in un trend inquietante di criminalità che colpisce anche i luoghi di sport e aggregazione. Ma l'eco di questo furto non si ferma qui: la comunità si interroga su come proteggere i propri spazi. La sicurezza deve tornare al centro della scena!

Rapina nel pomeriggio di oggi, 30 maggio, intorno alle ore 14, all’interno della segreteria di un centro sportivo di Riese Pio X, l’Union Riese. Due malviventi, approfittando della momentanea assenza di personale, hanno trafugato circa 2.000 euro in contanti. Una segretaria, accortasi della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Banditi assaltano la sede dell'Union Riese, in fuga con 2mila euro

Su questo argomento da altre fonti

