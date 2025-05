Bandi della Regione contro la crisi | Così la moda inizia a respirare

La moda toscana torna a brillare grazie ai nuovi bandi della Regione, che mettono a disposizione oltre 93 milioni di euro per rilanciare il settore. Un’iniziativa strategica in un momento in cui le piccole e medie imprese faticano a riprendersi. La crescita non è solo economica: si tratta di un'opportunità per innovare e aggregarsi. Scopri come questi fondi possono trasformare il panorama della moda in Toscana!

La Regione Toscana sostiene le aziende della moda. Ci sono due bandi per oltre 93 milioni di euro, più un fondo da 10 milioni destinati a favorire processi di crescita dimensionale e aggregazione tra imprese del settore. La moda ‘pesa’ sull’economia Toscana. Secondo i dati Irpet si parla di sei miliardi di valore aggiunto prodotto, 16,700 imprese coinvolte e 105mila addetti. "I bandi della Regione – ha detto il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini – servono a sostenere le imprese nel loro processo di cambiamento. Arrivano alla fine di un percorso partito dalle richieste delle associazioni che rappresentano il mondo dell’artigianato, e tengono conto di diversi suggerimenti importanti in una fase difficile, ma che potrebbe diventare un’opportunità, visto che si comincia ad approcciare il problema dalla giusta parte". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandi della Regione contro la crisi: "Così la moda inizia a respirare"

Cerca Video su questo argomento: Bandi Regione Contro Crisi Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Moda, dalla Regione in arrivo due bandi da oltre 90 milioni e un Fondo per arginare la crisi del settore; Crisi moda, Regione in campo. Per le aziende ci sono 103 milioni, Giani: “Puntiamo al rilancio”; La Regione in soccorso del settore moda: bandi e fondi per 100 milioni; Career Day Università di Camerino – 21 maggio 2025 ad Ascoli Piceno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bandi della Regione contro la crisi: "Così la moda inizia a respirare"

Secondo msn.com: La Regione Toscana sostiene le aziende della moda. Ci sono due bandi per oltre 93 milioni di euro, più un fondo da 10 milioni destinati a favorire processi di crescita dimensionale e aggregazione tra ...

Crisi moda, Regione in campo. Per le aziende ci sono 103 milioni, Giani: “Puntiamo al rilancio”

Da lanazione.it: Gli interventi della giunta promuovono anche progetti ad alto valore tecnologico. Due bandi e fondi speciali a disposizione delle attività colpite dal rallentamento del mercato ...

Moda in crisi, in arrivo due bandi da oltre 90 milioni

Secondo msn.com: Due bandi in arrivo da oltre 90 milioni, misure che vanno ad aggiungersi al tavolo regionale, alle richieste già da tempo avanzate al governo e alla creazione di un altro fondo da 10 milioni destinato ...