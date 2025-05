Banchetto informativo per il NO al Referendum sulla Cittadinanza facile

Domani a Treviso, Pro Italia organizza un banchetto informativo per spiegare le ragioni del NO al referendum sulla "cittadinanza facile". In un periodo in cui il tema dell'immigrazione è al centro del dibattito politico, un'opportunità unica per ascoltare e confrontarsi su questioni che toccano la vita di tutti. Scopri perché questa scelta potrebbe avere ripercussioni significative sul nostro territorio. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce!

Pro Italia è lieta di annunciare l'organizzazione di un banchetto informativo dedicato ai cittadini di Treviso e provincia, con l'obiettivo di illustrare le ragioni del nostro convinto NO al prossimo referendum sulla cosiddetta "cittadinanza facile". L'appuntamento è fissato per domani, sabato.

Rieti: sabato 31 maggio banchetto informativo per promuovere l’astensione al referendum sulla “cittadinanza breve”

Sabato 31 maggio, Piazza Cavour a Rieti diventerĂ il fulcro di un'importante discussione. Area Rieti e Movimento Indipendenza Rieti promuovono un banchetto informativo per sensibilizzare la cittadinanza sull'astensione dal referendum sulla "cittadinanza breve".

Referendum lavoro e cittadinanza, sabato il banchetto informativo di Sinistra Italiana

Sinistra italiana e Unione dei Giovani di Sinistra terranno un banchetto informativo sui referendum su lavoro e cittadinanza dell'otto e nove giugno. "L'articolo 18 dello Statuto dei ...

Referendum: AVS in piazza con un banchetto informativo

Questo fine settimana Alleanza Verdi Sinistra sarà presente in piazza XX Settembre a Ravenna con un banchetto informativo, sabato 3 e domenica 4 maggio a partire dalle ore 16.00. "Distribuiremo ...