Banca d’Italia Panetta | Con i dazi in 2 anni un punto in meno di crescita mondiale Effetto doppio in Usa

La Banca d'Italia lancia un allerta: i dazi potrebbero costare alla crescita globale quasi un punto percentuale in due anni. Un impatto che raddoppia negli Stati Uniti, un segnale preoccupante nel contesto di tensioni commerciali sempre più evidenti. Fabio Panetta sottolinea come queste dispute stiano minando la fiducia economica. In un mondo interconnesso, ogni decisione commerciale ha ripercussioni enormi. Come ci prepariamo a questo futuro incerto?

I dazi potrebbero sottrarre “quasi un punto percentuale alla crescita mondiale nell’arco di un biennio. Negli Stati Uniti, l’effetto stimato è circa il doppio”. È quanto ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, presentando la relazione annuale sul 2024. “Le dispute commerciali e i conflitti in atto stanno incrinando la fiducia a livello internazionale, con effetti negativi sulle prospettive dell’economia globale. Siamo di fronte a una crisi profonda degli equilibri che hanno sorretto l’economia globale negli ultimi decenni”, ha sottolineato Panetta, che ha aggiunto: “Le attuali dispute commerciali sono in parte l’esito di una crescente disillusione nei confronti della globalizzazione e dei benefici promessi dal libero scambio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

