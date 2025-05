Bambina di due anni assalita da un pitbull finisce in elisoccorso al Meyer

Attimi di panico ad Agliana, dove una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull mentre giocava nell'atrio della nonna. Questo tragico episodio riporta alla luce il tema della sicurezza degli animali domestici, un argomento sempre più attuale in una società che cerca un equilibrio tra amore per gli animali e la salvaguardia dei più vulnerabili. La ferita della piccola, purtroppo, è un campanello d’allarme per tutti noi.

AGLIANA – Attimi di terrore ad Agliana, in via Panaro, per l’attacco di un pitbull a una bambina di due anni, morsa alla pancia e alle gambe mentre era nell’atrio della casa della nonna, anche lei ferita, più lievemente, nell’intervento per salvare la nipotina. Il cane è degli zii e nonna e nipote erano sole in casa al momento dell’assalto. C’erano in casa anche un altro pitbull e un cane da caccia, che non hanno partecipato all’assalto. La bambina ha perso sangue e il timore è per le lesioni agli organi vitali, all’addome. Le urla della nonna hanno richiamato i vicini che hanno chiamato i soccorsi, innanzitutto il 118 che ha fatto ricoverare d’urgenza la bambina all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con il trasporto in elicottero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Bambina di 5 anni investita a Cellatica: è grave

Un tragico incidente è avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto all'uscita dell'asilo.

Cerca Video su questo argomento: Bambina Due Anni Assalita Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Roma, parcheggiatore abusivo aggredisce una donna con la bimba di 2 anni in braccio. e le spacca l'auto a calc; Si cerca ancora la mamma dei bimbi di 2 e 4 anni abbandonati in casa tra droga e rifiuti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bambina di 2 anni sbranata da un pitbull: ferita a gambe e addome, è grave. Assalita anche la nonna: ha cercato di salvare la piccola dai morsi

Da msn.com: Dramma ad Agliana, in provincia di Pistoia. Una bambina di 2 anni è stata morsa all'addome e alle gambe da un pitbull. Ferita ...

Nonna e nipote di 2 anni assalite da cani, la bimba è grave

Scrive ansa.it: È accaduto ad Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto, ma in modo più leggero, anche la nonna che era con la piccola (ANSA) ...

Nonna e nipote di 2 anni assalite da cani, bimba è grave

Si legge su msn.com: E' in condizioni molto gravi una bambina di 2 anni morsa all'addome e alle gambe da un cane a Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto, ma in modo più leggero, anche la nonna che ...