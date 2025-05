Bambina di 2 anni e la nonna aggredite dai 3 pitbull di un familiare sono gravi

Un episodio drammatico scuote Agliana, dove una bambina di due anni e la sua nonna sono state aggredite da tre pitbull. Questo incidente riaccende il dibattito sui cani di razza e la responsabilità dei padroni. Con l’aumento delle segnalazioni di attacchi, è fondamentale riflettere sulla sicurezza in presenza di animali domestici. La storia di questa piccola vittima ci invita a considerare seriamente i rischi e le precauzioni necessarie.

AGI - Una bimba di due anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata aggredita, insieme alla nonna, da tre pitbull di proprietà dello zio della piccola. È successo ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la bambina si trovava nel cortile di casa dello zio quando, improvvisamente, i cani si sono scagliati contro nonna e nipote. Ad avere la peggio è stata la piccola, ferita gravemente ad una gamba. Anche la nonna, azzannata in più parti del corpo, è comunque in condizioni critiche tanto che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale San Jacopo di Pistoia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bambina di 2 anni e la nonna aggredite dai 3 pitbull di un familiare, sono gravi

