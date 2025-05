Bambina di 2 anni e la nonna aggredite da un pitbull | la piccola è grave

Una tragica aggressione ha scosso Agliana: una bambina di soli 2 anni e la sua nonna sono state attaccate da un pitbull. L’episodio, che ha portato la piccola in condizioni gravi, riaccende il dibattito sulla sicurezza dei cani di razza e l'importanza di una corretta gestione. È fondamentale riflettere sulle responsabilità legate alla proprietà di animali potenzialmente pericolosi, per garantire un ambiente sicuro per tutti.

Una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel cortile della casa dello zio della piccola ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo una prima ricostruzione, il cane è di proprietà della fidanzata dell’uomo e si sarebbero scagliato improvvisamente contro la piccola, a differenza degli altri due pitbull della proprietaria. La bambina è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di una grave ferita a una gamba. La nonna, che avrebbe cercato di difendere la nipote, è stata morsa in più parti del corpo e trasportata con l’elicottero all’ospedale di Pistoia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambina di 2 anni e la nonna aggredite da un pitbull: la piccola è grave

Bambina di 5 anni investita a Cellatica: è grave

Un tragico incidente è avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto all'uscita dell'asilo.

Cerca Video su questo argomento: Bambina 2 Anni Nonna Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nonna e nipote di 2 anni assalite da cani, bimba è grave; Fontecchio: residenti alle prese con gli orsi, incontro ravvicinato per due donne e una bambina; Due agenti della Polizia Locale salvano bambina di 3 anni chiusa in auto sotto il sole; Tommaso Zorzi in lacrime per la nonna: Non sono mai riuscito a dirle che ero gay, non sono stato onesto con lei. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bambina di 2 anni sbranata da un pitbull: ferita a gambe e addome, è grave. Assalita anche la nonna: ha cercato di salvare la piccola dai morsi

Si legge su msn.com: Dramma ad Agliana, in provincia di Pistoia. Una bambina di 2 anni è stata morsa all'addome e alle gambe da un pitbull. Ferita ...

Nonna e nipote di 2 anni assalite da cani, bimba è grave

Scrive ansa.it: E' in condizioni molto gravi una bambina di 2 anni morsa all'addome e alle gambe da un cane a Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita nello stesso assalto, ma in modo più leggero, anche la nonna che ...

Bambina di 2 anni e la nonna azzannate da tre pitbull: sono gravissime. L'aggressione a casa degli zii proprietari dei cani

Si legge su msn.com: Una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da tre pitbull nel cortile della casa dello zio della piccola in via Panaro ad Agliana, in ...