Balzarini fa il punto | Grande cambiamento nella dirigenza della Juve solo lui resterà il punto fermo Elkann sarà sempre più presente

Un vento di cambiamento soffia sulla Juventus: con una dirigenza che si rinnova, solo Balzarini rimane il faro in questo turbinio di novità. Elkann, sempre più presente, sembra voler dare una nuova rotta al club torinese. In un calcio che chiede innovazione e visione, come risponderà la Juve? Scopriremo se il passato potrà guidare il futuro in questa era di trasformazioni. Una sfida intrigante attende i bianconeri!

Balzarini fa il punto sulle mosse che coinvolgono la dirigenza bianconera: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Gianni Balzarini ha analizzato quello che sta accadendo all'interno della dirigenza della Juve con le prossime mosse dei bianconeri. PAROLE – «C'è Tognozzi, che è già stato alla Juventus e avrebbe dovuto lavorare a stretto contatto con Giuntoli. Non sappiamo se ne prenderà proprio il posto, magari no ma comunque sicuramente riporterà a Comolli che a sua volta riporterà a Scanavino, che a quanto pare dovrebbe essere l'unico della vecchia gestione a rimaner. C'è veramente un grande cambiamento all'interno della struttura e quello che invece è il punto fermo resta Giorgio Chiellini.

