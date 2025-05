Ballerina Assassin | The Asylum svela il trailer del suo film ispirato a John Wick

Il mondo del cinema si prepara a vivere un’ondata di azione al femminile con "Ballerina Assassin". The Asylum ha rilasciato il trailer di questo film che si fa notare per la sua audace connessione con l'universo di John Wick. In un'epoca in cui le protagoniste forti stanno conquistando Hollywood, questo progetto promette di mescolare eleganza e adrenalina. Chi sarà la nuova icona dell’azione? Non resta che scoprirlo!

The Asylum ha svelato online il trailer del suo action movie Ballerina Assassin, progetto che cerca di sfruttare la popolarità del film con Ana de Armas. Il franchise di John Wick sta per espandersi con Ballerina, lo spinoff al femminile con star Ana de Armas, e ora The Asylum ha lanciato il trailer di un nuovo progetto che cercherà di sfruttarne la popolarità. Il film, come da tradizione low budget, arriverà oggi in alcuni cinema americani per poi essere distribuito sul circuito di video on demand e in streaming. Cosa racconterà Ballerina Assassin Nel video si vede la protagonista Maria che si ritrova ad affrontare un gruppo criminale, chiamato Serpiente, guidato da Javier Aguilar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballerina Assassin: The Asylum svela il trailer del suo film ispirato a John Wick

