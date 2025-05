Baleno Festival | 5 giorni di festa al parco della Malpensata a Bergamo

Preparati a vivere l’estate al ritmo del Baleno Festival! Dal 4 all’8 giugno, il Parco della Malpensata a Bergamo si trasforma in un palcoscenico vibrante di musica, arte e creatività. La settima edizione del Progetto Tantemani offre concerti, laboratori e proiezioni che celebrano la cultura locale. Un’occasione imperdibile per riscoprire il divertimento all’aperto e connettersi con la comunità. Non perdere la festa che sta conquistando il cuore degli orob

L’HAPPENING. Dal 4 all’8 giugno la settima edizione per l’iniziativa del Progetto Tantemani: concerti, laboratori e proiezioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Baleno Festival: 5 giorni di festa al parco della Malpensata a Bergamo

L’inclusività per superare la fragilità: 5 giorni di eventi al Baleno Festival 2025

Dal 2025, il Baleno Festival di Bergamo celebra l'inclusività come strumento per superare la fragilità sociale.

Cerca Video su questo argomento: Baleno Festival 5 Giorni Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’inclusività per superare la fragilità: 5 giorni di eventi al Baleno Festival 2025; Alla Malpensata torna Baleno Festival; L’inclusività per superare la fragilità | 5 giorni di eventi al Baleno Festival 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Baleno Festival: 5 giorni di festa al parco della Malpensata a Bergamo

Riporta ecodibergamo.it: A Tantemani un altro anno è passato, un anno in cui i partecipanti ai laboratori del progetto della Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in ...

L’inclusività per superare la fragilità: 5 giorni di eventi al Baleno Festival 2025

Secondo bergamonews.it: Baleno non è solo un festival culturale, è un progetto dalla forte vocazione sociale, che propone attività creative e artistiche e iniziative culturali ...

I 10 anni di Tantemani al Baleno Festival

bergamonews.it scrive: Nuova edizione per Tantemani, il progetto della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo, che con Baleno Festival porta le sue attività al Parco Ermanno Olmi di Bergamo: 5 giorni di festa e ...