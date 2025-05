Balconi troppo bassi in via Nicola Adamo | il Comune ordina la demolizione

In una città in continua evoluzione come Avellino, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere prioritaria. La recente ordinanza di demolizione dei balconi in via Nicola Adamo, realizzati troppo bassi rispetto al marciapiede, mette in luce l'importanza di rispettare le normative urbanistiche. Un gesto che non solo salvaguarda l'incolumità, ma riflette anche un trend crescente verso il ripristino della legalità edilizia. Ogni scelta conta per il futuro della nostra comunità!

Tempo di lettura: 2 minuti Balconi realizzati troppo in basso rispetto al livello del marciapiede pubblico: è questa la motivazione alla base della ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Avellino nei confronti di un edificio sito in via Nicola Adamo. A firmare il provvedimento è stato il dirigente del Servizio Strategico SUED, ing. Luigi Angelo Maria Cicalese, con l’ ordinanzadirigenziale-2992025-documento-di-consultazione-con-filigrana. Secondo quanto accertato dai tecnici comunali durante i sopralluoghi effettuati tra il 16 e il 27 maggio, l’altezza dei balconi del primo piano sarebbe risultata pari a 2,81 metri, inferiore ai 3 metri minimi stabiliti dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Balconi troppo bassi in via Nicola Adamo: il Comune ordina la demolizione