Bagnolo Cremasco cliente del bar del centro commerciale la Girandola spende 5 euro e vince 16 milioni

Un colpo di fortuna straordinario a Bagnolo Cremasco! Un cliente del bar del centro commerciale La Girandola ha trasformato un investimento di soli 5 euro in una vincita da sogno: ben 16 milioni! Questo evento non solo illumina la vita di un fortunato, ma rilancia anche il dibattito sul potere dei giochi e delle lotterie. È un momento che fa riflettere su come la sorte possa cambiare in un istante. Chi sarà il prossimo?

Bagnolo Cremasco (Cremona) – “Turista per sempre“ e un giocatore ha grattato e vinto 1,6 milioni. I titolari del bar nel centro commerciale La Girandola (nella foto) hanno già ricevuto una comunicazione, anche se l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni. L’avviso li ha informati che un cliente ha acquistato un biglietto da 5 euro del “Turista per sempre“ e trovato la combinazione stellare. Si tratta della vincita più alta mai registrata nel Cremasco. “Non abbiamo la più pallida idea di chi sia il vincitore – dice Giusy de La Girandola – Una vincita così elevata si ritira solo tramite banca”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bagnolo Cremasco, cliente del bar del centro commerciale la Girandola spende 5 euro e vince 1,6 milioni

