Axa Italia crea ecosistema welfare digitale con buoni pasto app e report dettagliati

AXA Italia inaugura un innovativo ecosistema di welfare digitale, un passo che si inserisce perfettamente nel crescente trend del benessere aziendale. Con buoni pasto digitali e report dettagliati, l’azienda offre soluzioni personalizzate per ogni tipo di impresa. Un punto interessante? Questo approccio non solo migliora la qualità della vita lavorativa, ma aumenta anche la produttività . Scopri come il welfare può diventare un alleato strategico per il tuo business!

Nel panorama del welfare aziendale, Axa Italia si distingue per l’abilitĂ di creare un ecosistema variegato e su misura, pensato per soddisfare le esigenze di imprese sia di piccola che di grande dimensione. L’azienda ha, nel tempo, messo a punto un sistema integrato di servizi che accompagna il mondo del lavoro con soluzioni sempre aggiornate. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Axa Italia crea ecosistema welfare digitale con buoni pasto, app e report dettagliati

Cerca Video su questo argomento: Axa Italia Crea Ecosistema Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Welfare, Axa Italia integra buoni pasto nell’ecosistema dei servizi per le imprese; Welfare, Axa Italia integra buoni pasto nell’ecosistema dei servizi per le imprese; Axa Italia crea ecosistema welfare digitale con buoni pasto, app e report dettagliati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Welfare, Axa Italia integra buoni pasto nell’ecosistema dei servizi per le imprese

Da msn.com: Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...

AXA Italia: presentata Welfare Aziende, la nuova offerta per le PMI

Scrive affaritaliani.it: Si tratta di un ambito chiave per AXA Italia, che nel tempo ha costruito un ecosistema di welfare completo e personalizzato a disposizione di tutte le aziende, dalle più piccole alle grandi ...

AXA Italia, lanciata la nuova campagna Radio “Cos’è la salute per te?”

Scrive affaritaliani.it: D’Abbondanza (AXA Italia): "La salute delle persone è al ... la consulenza di un medico via telefono o in videochiamata. L’ecosistema di AXA include anche ulteriori servizi esclusivi, come ...