Avviso della Asl per la cessazione della convenzione di tre studi medici nel Pescarese

La ASL del Pescarese annuncia la cessazione della convenzione per tre medici di assistenza primaria, a partire dal 1° giugno 2025. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni significative sulla salute dei cittadini e sull'accesso alle cure nella regione. In un periodo in cui il benessere sanitario è al centro dell'attenzione pubblica, è fondamentale capire come questa decisione influenzerà il panorama medico locale. Preparati a scoprire le prossime mosse!

La Asl comunica la cessazione dal rapporto convenzionale di De Ferri Francesco medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di “Pescara”, dal primo giugno 2025. Cessazione dal rapporto convenzionale anche per Silvestri Rosalba e Basile Silvio medici di assistenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Avviso della Asl per la cessazione della convenzione di tre studi medici nel Pescarese

Cerca Video su questo argomento: Avviso Asl Cessazione Convenzione Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Cessa il rapporto di convenzione con la Asl di un medico di base pescarese

Lo riporta ilpescara.it: La Asl di Pescara comunica l'avviso di cessazione del rapporto convenzionale ... La Asl invita gli assistiti del medico Zuccarini dalla data della cessazione del rapporto di convenzione, a scegliere ...

La Asl comunica la cessazione dell'attività convenzionata del medico di base Attilio Accorona

Riporta ilpescara.it: A farlo sapere è la Asl di Pescara. L'azienda sanitaria locale invita agli assistiti del medico a effettuare una nuova scelta tra i medici convenzionati che risultano avere disponibilità nell’ambito ...

L’Asl taglia gli esami medici in convenzione

Segnala lanazione.it: E’ ciò che ha previsto l’Asl Toscana Centro per le visite mediche convenzionate negli istituti privati del territorio empolese (ex Asl 11). Il motivo della riduzione delle prestazioni starebb ...