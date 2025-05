Aveva in auto 8 chili di cocaina | arrestato

Un controllo di routine si trasforma in un clamoroso arresto: otto chili di cocaina scoperti a Oleggio. Questo episodio evidenzia l'acceso dibattito sulla crescente diffusione delle droghe nel nostro Paese e il lavoro instancabile delle forze dell'ordine. La lotta alla droga non è solo una questione di sicurezza, ma una battaglia per il futuro delle nuove generazioni. Resta sintonizzato, perché questo è solo l'inizio di una storia inquietante.

Arrestato con otto chili di droga. Nel corso della mattinata di oggi, venerdì 30 maggio, a Oleggio, i militari della compagnia di Novara hanno controllato un soggetto a bordo della sua macchina che, avendo subito insospettito gli operanti per il suo comportamento nel corso degli accertamenti, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Aveva in auto 8 chili di cocaina: arrestato

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli

Un 31enne è stato arrestato a Napoli dopo che la Polizia di Stato ha scoperto 25 chili di droga, tra hashish e marijuana, nel suo garage.

