Avete mai visto uno Yacht Club su una nave da crociera?

Immaginate di navigare in alto mare, circondati da un'esperienza di lusso senza pari: l'MSC Yacht Club su MSC Magnifica è qui per realizzare questo sogno. Questo innovativo “yacht club” all'interno della nave trasforma la crociera in un'esperienza esclusiva, con servizi e comfort da hotel a cinque stelle. Un trend che segna un'evoluzione nel settore crocieristico, dove il lusso si fonde con l'avventura. Scoprite come il mare può diventare il vostro nuovo soggiorno

A bordo di MSC Magnifica, il lusso trova una nuova espressione con l'arrivo dell' MSC Yacht Club, il celebre concetto di "nave nella nave" firmato MSC Crociere. Un annuncio che segna l'inizio di una trasformazione profonda, resa possibile da un restyling tra i più importanti dell'ultimo decennio. L'intervento interesserà non solo l'architettura della nave, ma anche la qualità dell'esperienza offerta, con l'introduzione di spazi eleganti e servizi esclusivi destinati a ridefinire gli standard della crociera premium. Le prenotazioni per l' estate 2026 sono ufficialmente aperte, e i viaggiatori potranno vivere per la prima volta questa esperienza anche lungo gli itinerari del Baltico e della Scandinavia, con partenze da Warnemünde, oppure scegliere l' MSC World Cruise 2027.

Monaco: Spring Pop-Up allo Yacht Club, uniti verso la transizione sostenibile

Lo Spring Pop-Up 2025, organizzato dal Cluster Yachting Monaco il 15 maggio presso lo Yacht Club de Monaco, ha focalizzato l'attenzione sulla transizione sostenibile nel settore nautico.

