Avete giocato a fare i vandali | ora venite a chiedere scusa

Un atto di vandalismo ha scosso il cuore del centro storico, sollevando interrogativi sul rispetto per l’ambiente e la comunità. L’Associazione Centro Storico di Castelnovo Nè Monti lancia un appello: chi ha danneggiato la fioriera deve chiedere scusa. Questo gesto non è solo un peccato di inciviltà, ma un sintomo di un trend più ampio: la necessità di riscoprire il valore del bene comune. Riflessione o azione? La scelta è nostra.

Spiacevole accaduto in centro: qualcuno ha vandalizzato una fioriera, sporcando e lasciando tracce. La questione è stata messa in risalto sulla pagina Facebook "Associazione Centro Storico Castelnovo Nè Monti - Commercianti e Cittadini" che ha rivolto un appello pubblico affinché gli autori del gesto chiedanoe scusa. "Che amarezza - si legge - cerchiamo di tenere in ordine il nostro paese, investiamo tempo e soldi per rendere più piacevole ciò che ci circonda e poi. arrivano tre ragazzini che con una bottiglietta in mano di birra buttano via fiori, buttano terra contro le vetrine, fiori con terra e sassi sopra le auto (foto).