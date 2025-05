AVEN pubblica L’ODIO EP | un lavoro che celebra il 30esimo anniversario del film La Haine – L’Odio

AVEN lancia “L’ODIO EP”, un omaggio potente al 30esimo anniversario di "La Haine", simbolo di ribellione e giustizia sociale. Questo esordio celebra non solo un film cult, ma anche le storie delle periferie italiane, dove emozioni e lotte quotidiane prendono vita. Un invito a riflettere su temi attuali come l’odio e la speranza, attraverso il linguaggio universale della musica. Scopri come la sua voce sta già ispirando una nuova generazione!

Da venerdì 30 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali L’ODIO EP, il nuovo lavoro discografico di AVEN. Il progetto segna l’esordio ufficiale dell’artista e nasce da un lungo percorso personale, intrecciato alle dinamiche sociali delle periferie italiane. Il punto di partenza è il film La Haine ( L’Odio ), uscito nel 1995 e diventato con il tempo un riferimento culturale nel raccontare il disagio giovanile e le tensioni urbane. A trent’anni dall’uscita della pellicola, AVEN ne riprende il titolo e alcune suggestioni per costruire un racconto che si sviluppa però in un contesto diverso: quello delle province italiane, spesso escluse dalla narrazione pubblica, ma attraversate da dinamiche simili a quelle raccontate nel film. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - AVEN pubblica L’ODIO EP: un lavoro che celebra il 30esimo anniversario del film “La Haine – L’Odio”

AVEN pubblica L’ODIO EP: un esordio che parte dalla periferia

Aven lancia il suo debutto "L'ODIO EP", un viaggio musicale che affonda le radici nelle periferie italiane, richiamando l'iconico film "La Haine".

