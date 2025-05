Avellino proteste per il nuovo presidio veterinario | sit-in davanti alla Prefettura

Oggi, ad Avellino, le associazioni animaliste si sono unite in un sit-in davanti alla Prefettura per contestare la nuova localizzazione del Presidio Sanitario Veterinario. Questo evento non è solo un momento di protesta locale, ma riflette un trend crescente: la crescente sensibilità verso il benessere animale nella società. La partecipazione attiva dei cittadini e dei rappresentanti politici sottolinea l'importanza del dialogo su temi che toccano il cuore delle nostre comunità. Unisciti al dibattito!

Si √® svolto questa mattina, davanti alla Prefettura di Avellino, un sit-in promosso dalle associazioni animaliste per contestare la prevista localizzazione del nuovo Presidio Sanitario Veterinario della provincia di Avellino. Alla manifestazione ha preso parte anche il consigliere regionale del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ¬© Avellinotoday.it - Avellino, proteste per il nuovo presidio veterinario: sit-in davanti alla Prefettura

Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino presenta il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania"

Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino √® lieto di presentare il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania", seconda tappa del progetto "Cantiere Democratico ‚Äď Idee per il presente, visioni per il futuro".

Cerca Video su questo argomento: Avellino Proteste Nuovo Presidio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avellino, nuovi licenziamenti alla Menarini: sciopero di due ore e presidio ai cancelli

ilmattino.it scrive: È di nuovo tensione ... alla fine di ogni turno, con presidio dinanzi ai cancelli, per dare una prima risposta forte ad un provvedimento ritenuto immotivato. La protesta, però, non si ferma.

Protesta trattori, in duecento domani ad Avellino

Riporta rainews.it: Saranno almeno duecento i trattori degli agricoltori irpini che domani mattina, da varie aree territoriali della provincia, arriveranno ad Avellino per un nuovo presidio della sede della Regione ...

Avellino, allarme dal Moscati: «Violenza sulle donne, un ricovero ogni giorno»

Segnala ilmattino.it: Sono 130 le donne in Irpinia che, dall'inizio dell'anno, si sono rivolte al pronto soccorso dopo aver subito violenze da parte di compagni o mariti. E sono 320 i casi di violenza di ...