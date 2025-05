Avellino in ostaggio di sé stessa | la sindaca resiste la politica fugge

Avellino si trova in un limbo politico: la sindaca Laura Nargi resiste, mentre la politica sembra fuggire. Il consiglio comunale, con sedie vuote e assessori silenziosi, diventa il simbolo di una crisi che scava nel cuore della democrazia locale. In un contesto nazionale dove la partecipazione civica è sempre più discussa, la città si interroga: cosa resta del dialogo tra cittadini e istituzioni? È tempo di riaccendere la speranza!

AVELLINO – Che la politica, anche quella locale, non sia faccenda per anime fragili è cosa risaputa. Ma che lo spettacolo si svolga tra sedie vuote, assessori silenti e appelli alla generosità d'aula, è materia da annotare. Nella più recente seduta del consiglio comunale, la sindaca Laura Nargi.

Avellino in rovina: la politica come teatro di ombre e poltrone

Ad Avellino, la politica si trasforma in un triste spettacolo dove gli interessi personali prevalgono sul bene comune.