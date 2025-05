Autovelox della discordia sulla 613 | il giudice di pace annulla un’altra multa

Un altro colpo al sistema di multe da autovelox: il giudice di pace di Lecce annulla una sanzione sulla statale 613, evidenziando un difetto di omologazione. Questo episodio riaccende il dibattito sul corretto uso delle tecnologie di controllo del traffico, sempre più sotto scrutinio per la loro efficacia e trasparenza. Cosa ne pensano i cittadini? La fiducia nelle istituzioni è in gioco!

LECCE - Un'altra multa, comminata "grazie" all'autovelox posizionato sulla strada statale 613, annullata dal giudice di pace di Lecce. La sentenza risale al 27 maggio 2025, soccombente il Comune di Trepuzzi. I motivi? In soldoni: non solo c'è il difetto di omologazione - e non è una novità -. 🔗 Leggi su Lecceprima.it