Autovelox della discordia | il giudice di pace annulla un' altra multa

L'ennesimo colpo di scena legato agli autovelox in Italia: un giudice di pace di Lecce ha annullato una multa, evidenziando il difetto di omologazione dell'apparecchio sulla statale 613. Questo caso riaccende il dibattito sull'affidabilità degli strumenti di rilevazione della velocità e sul loro utilizzo. In un'epoca in cui la trasparenza e la correttezza sono più che mai richieste dai cittadini, quanto è davvero sicura la nostra viabilità ?

LECCE - Un'altra multa, comminata "grazie" all'autovelox posizionato sulla strada statale 613, annullata dal giudice di pace di Lecce. La sentenza risale al 27 maggio 2025, soccombente il Comune di Trepuzzi. I motivi? In soldoni: non solo c'è il difetto di omologazione - e non è una novitĂ -, ma. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Autovelox "della discordia": il giudice di pace annulla un'altra multa

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale

Negli ultimi sviluppi riguardanti la questione dei migranti in Albania, un giudice di pace di Roma ha richiesto l'immediata liberazione di un cittadino straniero dal Cpr di Gjader.

