Autostrade stop ai cantieri più impattanti per il ponte del 2 giugno

In vista del ponte del 2 giugno, le autostrade liguri si preparano a dare il benvenuto ai turisti! Con lo smontaggio dei cantieri più impattanti, si punta a garantire viaggi più sereni e una maggiore fluidità del traffico. Questo è un passo fondamentale per valorizzare non solo il turismo, ma anche il senso di comunità che riunisce gli italiani in questa festa. Pronti a partire? La strada è libera!

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, le concessionarie autostradali della Liguria (Aspi, Concessioni del TirrenoAutostrada dei Fiori) procederanno allo smontaggio dei cantieri più impattanti dalle 14 di oggi, venerdì 30 maggio, fino alle 12 di martedì 3 giugno. Aspi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Autostrade, stop ai cantieri più impattanti per il ponte del 2 giugno

