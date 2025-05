Autostrada Roma-Latina Rocca | Si passa ai fatti

Finalmente si passa ai fatti: il bando per l’autostrada Roma-Latina è realtà. Un passo fondamentale non solo per migliorare la mobilità nel Lazio, ma anche per rilanciare l’economia locale. Nel contesto di un’Italia che punta sulla modernizzazione delle infrastrutture, questo progetto rappresenta un’opportunità unica per ridurre i tempi di percorrenza e stimolare investimenti. È il momento di guardare al futuro e scommettere sul progresso!

Roma, 29 maggio 2025 – “La pubblicazione del bando per arrivare alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dell’autostrada Roma-Latina è una bella, ottima notizia, per i cittadini della regione Lazio e non solo. Avevo dichiarato che il 2025 sarebbe stato l’anno giusto e così è andata. Finalmente si potrà dare concretezza a una infrastruttura fondamentale e strategica che il nostro territorio attende da decenni, tra annunci e vuote parole. Ora si passa ai fatti e il Lazio può guardare avanti con fiducia”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato importanti sviluppi per l'autostrada Roma-Latina, ritenuta cruciale per il territorio.

