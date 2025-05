Autostrada chiudono i caselli di Cassino e Ceprano | ecco quando

Attenzione viaggiatori! Nei prossimi giorni, i caselli di Cassino e Ceprano chiuderanno per lavori notturni. Dalle 21:00 alle 6:00, dal 4 al 6 giugno, l’accesso sarà limitato. Se siete diretti verso Roma, vi consigliamo di utilizzare Pontecorvo come uscita alternativa. Questo intervento si inserisce in un contesto di ammodernamento delle infrastrutture italiane, fondamentale per garantire viaggi più sicuri e veloci. Preparatevi a pianificare il

Nei prossimi giorni previste chiusure notturne per lavori dei caselli di Cassino e Ceprano. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia. Cassino - Chiusura in entrata ed in uscita dalle ore 21:00 alle ore 6:00 dal 4 al 6 giugno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Pontecorvo.

